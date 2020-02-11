Заплатить за видеофиксацию техосмотра придется самим россиянам
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал НСН, почему вместо введения фото- и видеофиксации техосмотра следовало бы в принципе отменить эту процедуру.
МВД РФ разработало поправки, которые обяжут записывать процедуру прохождения техосмотра траспнортных средств на видео. В ведомстве полагают, что такая мера поможет исключить фальсификацию проведения техосмотра и, в конечном счёте, поможет снизить процент аварий. Инициатива выставлена на публичное обсуждение до 25 февраля. Если норму примут, она вступит в силу с июня 2020 года.
Известно, что с 8 июня станет обязательной фотофиксация техосмотра. В рамках этого закона идея ввести также видеофиксацию процедуры уже обсуждалась, напомнил в эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он полагает, что применение видеорегистрирования техосмостра — абсолютно излишняя мера, а затраты на его внедрение будут возложены на автомобилистов.
«Закон, который был принят в прошлом году и вступает в силу этим летом, в корне не верен, потому что его авторы исходили из последствий, не разобравшись в причинах. Кстати, в рамках подготовки закона предлагалось ввести и видеофиксацию, но потом поняли, что это слишком дорого. Непонятно, на кого вешать. Пункты техосмотра сказали, что не готовы платить такие деньги, государство тоже не готово. Тем более нужны серверы, на которых будет храниться информация. Тоже непонятно, кто их будет покупать. Автомобилистам такая дополнительная нагрузка так же не нужна. Видеофиксация излишня хотя бы потому, что это будет большая финансовая нагрузка не понятно на кого. В МВД же не хотят сказать, что они на себя берут все расходы. В бюджете таких денег нет. Значит, либо нагрузка ляжет на пункты техосмотра, которые потом расходы переложат на пользователей», — не сомневается Моржаретто.
Автоэксперт также считает, что техосмотр носит формальный характер, его следовало бы объединить с техобслуживанием либо просто отменить.
«Закон не будет работать, потому что у людей нет мотивации для того, чтобы проходить техосмотр. Гораздо удобней диагностическую карту просто купить и все. По этому поводу в мире идут дискуссии. Во многом процедура техосмотра носит формальный характер. Если в Германии она была заведена 100 лет назад, так и продолжается, то во многих странах мира отменяется. Например, в США, Австралии, еще целом ряде стран. Есть предложения совместить техосмотр с техобслуживанием. Вот тут мотивация появляется, потому что я человек обязательный, прохожу техобслуживание раз в год, несмотря на то, что автомобиль у меня не новый. Так пусть мне выдадут талон, я заплачу лишние 300-500 рублей. Нет, сказали, что им это не интересно, не объяснив почему. Нет мотивации — значит, люди будут все равно покупать (диагностическую карту — НСН)», — заключил Моржаретто.
13 декабря 2019 года Госдума отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта. Авторы инициативы — группа депутатов от «Справедливой России». Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН тогда заявил, что отклонение законопроекта Госдумой было очевидно. По его словам, такие инициативы не имеют шансов на жизнь до тех пор, пока в стране не исчезнет коррупция.
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