Заплатить за видеофиксацию техосмотра придется самим россиянам

МВД РФ разработало поправки, которые обяжут записывать процедуру прохождения техосмотра траспнортных средств на видео. В ведомстве полагают, что такая мера поможет исключить фальсификацию проведения техосмотра и, в конечном счёте, поможет снизить процент аварий. Инициатива выставлена на публичное обсуждение до 25 февраля. Если норму примут, она вступит в силу с июня 2020 года.

Известно, что с 8 июня станет обязательной фотофиксация техосмотра. В рамках этого закона идея ввести также видеофиксацию процедуры уже обсуждалась, напомнил в эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он полагает, что применение видеорегистрирования техосмостра — абсолютно излишняя мера, а затраты на его внедрение будут возложены на автомобилистов.

«Закон, который был принят в прошлом году и вступает в силу этим летом, в корне не верен, потому что его авторы исходили из последствий, не разобравшись в причинах. Кстати, в рамках подготовки закона предлагалось ввести и видеофиксацию, но потом поняли, что это слишком дорого. Непонятно, на кого вешать. Пункты техосмотра сказали, что не готовы платить такие деньги, государство тоже не готово. Тем более нужны серверы, на которых будет храниться информация. Тоже непонятно, кто их будет покупать. Автомобилистам такая дополнительная нагрузка так же не нужна. Видеофиксация излишня хотя бы потому, что это будет большая финансовая нагрузка не понятно на кого. В МВД же не хотят сказать, что они на себя берут все расходы. В бюджете таких денег нет. Значит, либо нагрузка ляжет на пункты техосмотра, которые потом расходы переложат на пользователей», — не сомневается Моржаретто.