Автоэксперт рассказал об опасности использования плохого бензина

По его словам, о том, что в баке плохой бензин можно понять по поведению автомобиля, который вдруг начал «дёргаться и неадекватно отзываться на акселератор». В этом случае следует на ближайшей же заправке залить нормальное топливо.

Он отметил, что если симптомы не исчезли или загорелась лампочка «Check Engine», то нужно отправляться на автосервис.

«Если заливается низкооктановый бензин и вы прослушиваете возникновение детонации, то можете мотор загубить, понадобится капремонт. Детонация — вредный процесс... Это может случиться в течение одного дня, может — в течение месяца», — предупредил специалист.

Колодочкин добавил, что заправляться следует только на хороших, фирменных заправках.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что дефицит запчастей для ряда европейских автомобилей привел к тому, что в России они стали стоить дорого.

