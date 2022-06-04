В России предложили печатать импортные автозапчасти на 3D-принтерах
Предприниматели планируют запустить линейку российских 3D-принтеров, которые в перспективе смогут печатать импортные компоненты и детали для автопромышленности. Об этом сообщает RT.
По данным агентства, соответствующий проект заявлен в треке Национальной технологической инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени» в Москве.
Как отметил лидер проекта, замначальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских, в стране может возникнуть дефицит оригинальных автозапчастей после ухода из России крупных автопроизводителей. Частично закрыть спрос сможет 3D-печать автозапчастей.
Однако для производства 3D-деталей необходимо наращивать внедрение аддитивных технологий в отечественный автопром. Сейчас российские производители используют в 3D-печати в основном зарубежную сырьевую и элементную базу: для производства необходимы полимерные материалы со стабильными свойствами.
«Отечественные производители сырья пока не наладили стабильного производства подобных материалов. В лабораториях сейчас разрабатываются различные полимерные композиции или добавки», — отметил Ланских.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- В России предложили печатать импортные автозапчасти на 3D-принтерах
- Власти Херсонской области сообщили о блокировке украинских банковских счетов в регионе
- Минобороны впервые показало работу комплекса РЭБ «Палантин» на Украине
- Берлускони: Реакция мира на украинский кризис показала изоляцию Запада
- В Германии предрекли Евросоюзу ценовой шок из-за эмбарго на российскую нефть
- Аналитик спрогнозировал ослабление рубля в ближайшие месяцы
- Власти Херсонской области заявили, что вопрос о референдуме пока не стоит
- СМИ: Премьер-министр Японии может впервые посетить саммит НАТО
- Юрист рассказала о дополнительной ежемесячной выплате для некоторых россиян
- Итальянский эксперт заявил, что США и НАТО предали Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru