В России предложили печатать импортные автозапчасти на 3D-принтерах

Предприниматели планируют запустить линейку российских 3D-принтеров, которые в перспективе смогут печатать импортные компоненты и детали для автопромышленности. Об этом сообщает RT.

По данным агентства, соответствующий проект заявлен в треке Национальной технологической инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени» в Москве.