Стало известно, когда могут подешеветь автозапчасти в России

По его словам, в то время, как существует нехватка запасных частей для европейских машин комплектующие для китайских и корейских автомобилей импортируются в сравнительно большом количестве.

Цены на запасные части для автомобилей европейского производства теперь далеки от реальной стоимости этого товара, так как формируются под влиянием дефицита.

«Это очень похоже на то, что было в советское время», — отметил эксперт. Такая ситуация на рынке сложилась из-за трудностей с импортом автозапчастей, которые, в свою очередь, обусловлены санкциями со стороны западных стран.

Напомним, организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к автоконцернам General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen и Toyota Motor в связи с прекращением поставок продукции в Россию.

