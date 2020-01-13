Автоэксперт оценил перспективы «АвтоВАЗа» на международном рынке
Автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН рассказал о том, насколько перспективен существующий модельный ряд «АвтоВАЗа».
«АвтоВАЗ» в 2019 году поставил на экспорт около 50 тыс. автомобилей LADA. Такой показатель оказался на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными экспортными рынками для российской марки по-прежнему остаются Белоруссия, куда было поставлено 16 тысяч автомобилей. А также Казахстан (15 тысяч авто). Здесь LADA также является брендом №1 с долей 25,7% и 21,8% соответственно. Также благодаря запуску новой LADA Granta в 2019 году «АвтоВАЗу» удалось на 25% увеличить реализацию в Египте.
О том, насколько перспективна компания на международном рынке рассказал автоэксперт Олег Осипов. В беседе с НСН он отметил, что «АвтоВАЗ» действительно становится все более востребованным, как на внутреннем рынке, так и на ближнем и дальнем зарубежье.
«Да, пока эти автомобили востребованы главным образом на рынках стран СНГ. Но это не значит, что у “ВАЗа” отсутствуют перспективы. Сейчас в Тольятти достаточно свежий, перспективный модельный ряд. Выпускается ряд моделей, который на внутреннем рынке востребован. Другой вопрос, что пока конкурировать этой продукции сложно на дальних рынках, а не на рынках СНГ. Это на самом деле так, потому что тут имеет огромное значение не только ценовое позиционирование, но и системы, которые приняты в Европе в частности. Их у нас пока нет или они недостаточно проработаны. Но лиха беда начало! Мне кажется, что у “ВАЗа” есть перспективы. Тем более, что говорить отдельно об “АвтоВАЗе” уже не совсем справедливо. Это альянс Reno, Nissan, LADA. Да, конечно, это международный концерн, это стандарты качества и ресурсов. Этому следует LADA сейчас. Выпускаются двигатели разработки Reno уже на “АвтоВАЗе”», - заявил он.
По словам автоэксперта, дальнейшие успехи компании напрямую зависят от того, как скоро “АвтоВАЗ” сможет представить новые и перспективные модели.
«Успехи на европейских и дальних рынках зависят от того, на самом деле, как быстро появятся новые перспективные модели. Речь идет прежде всего о новой “Ниве”, о некоторых других наработках. Речь идет о системе полного привода. Если такие наработки будут, если они не будут вступать во внутреннюю конкуренцию с продуктами аналогичными Reno, допустим, тогда у “ВАЗа” вполне нормальные перспективы», - заключил собеседник НСН.
Ранее автоэксперт «Нашего Радио» Андрей Ломанов рассказал НСН, почему автомобильные компании переходят на экспорт машин и комплектующих. В частности тогда, он сообщил, что компания «АВТОВАЗ» расширяет экспорт. По его словам, за рубежом доверие к этим автомобилям повысилось.
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