Российский рынок не выдерживает потока новых автомобилей

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает издание «Коммерсант». По мнению экспертов, главными причинами роста поставок автопрома стали слабый внутренний спрос и государственная система поддержки экспорта, на которую в этом году было направлено около 4,5 миллиардов рублей, уточняется в сообщении. Основными странами, куда РФ экспортирует автомобили и комплектующие, стали Белоруссия и Казахстан. Также среди крупных направлений были выделены Турция, Чехия, Узбекистан и Китай.

Автоэксперт «Нашего Радио» Андрей Ломанов рассказал НСН, почему автомобильные компании переходят на экспорт машин и комплектующих.

«Автомобильные компании, которые производят в России автомобили, строили свои мощнейшие производства тогда, когда рынок у нас был на пике, и были огромные объемы продаж. Сейчас идет очень резкий спад. Как в кредитовании, так и в покупке новых автомобилей. И автомобильные компании не хотят сворачивать здесь производства, а пытаются найти другие рынки сбыта. Поэтому их и везут в СНГ. Раньше автомобили делались для российского рынка, а в страны бывшего соцлагеря поставки шли с других заводов. Сегодня производится автомобилей больше, чем наш профицитный российский рынок может выдержать. Останавливать завод – это очень сложный процесс, снижать объемы никакого смысла нет, если есть куда реализовывать автомобили. Поэтому они идут на эти рынки. Я знаю, что некоторые компании, 10-12 лет назад открывавшие заводы, рассматривают страны не только бывшего соцлагеря, но и в принципе достаточно серьезные поставки в капиталистические страны», - добавил он.