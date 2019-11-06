Российский рынок не выдерживает потока новых автомобилей
Автоэксперт «Нашего Радио» Андрей Ломанов в эфире НСН рассказал о причинах увеличения экспорта автомобилей за рубеж.
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает издание «Коммерсант». По мнению экспертов, главными причинами роста поставок автопрома стали слабый внутренний спрос и государственная система поддержки экспорта, на которую в этом году было направлено около 4,5 миллиардов рублей, уточняется в сообщении. Основными странами, куда РФ экспортирует автомобили и комплектующие, стали Белоруссия и Казахстан. Также среди крупных направлений были выделены Турция, Чехия, Узбекистан и Китай.
Автоэксперт «Нашего Радио» Андрей Ломанов рассказал НСН, почему автомобильные компании переходят на экспорт машин и комплектующих.
«Автомобильные компании, которые производят в России автомобили, строили свои мощнейшие производства тогда, когда рынок у нас был на пике, и были огромные объемы продаж. Сейчас идет очень резкий спад. Как в кредитовании, так и в покупке новых автомобилей. И автомобильные компании не хотят сворачивать здесь производства, а пытаются найти другие рынки сбыта. Поэтому их и везут в СНГ. Раньше автомобили делались для российского рынка, а в страны бывшего соцлагеря поставки шли с других заводов. Сегодня производится автомобилей больше, чем наш профицитный российский рынок может выдержать. Останавливать завод – это очень сложный процесс, снижать объемы никакого смысла нет, если есть куда реализовывать автомобили. Поэтому они идут на эти рынки. Я знаю, что некоторые компании, 10-12 лет назад открывавшие заводы, рассматривают страны не только бывшего соцлагеря, но и в принципе достаточно серьезные поставки в капиталистические страны», - добавил он.
Собеседник НСН отметил, что компания «АВТОВАЗ» также расширяет экспорт. По его словам, за рубежом доверие к этим автомобилям повысилось.
«У LADA есть только один завод в Тольятти, который выпускает эти автомобили. Их действительно экспортируют в самые разные страны, у них действительно растет экспорт. Недорогие машины по европейским меркам и уже качественные. Если раньше побаивались брать LADA, то сегодня подтвердили, что это средний мировой уровень. Не идеально, но уже и не так плохо. И гарантийные обязательства завод выполняет, и дилеры есть. А если мы говорим про иномарки, которые производят здесь, то ситуация другая. Это не наш капитал, не российский завод, но, тем не менее, это большое сборочное или производственное объединение, которое выпускает автомобили под другой маркой. Это локальное сборочное производство», - напомнил он.
Продажи автомобилей в России сократились на 2% до 1,27 миллиона штук. При этом производство легковых автомобилей выросло до 1,1 миллиона штук, грузовых - до 14,5 тысяч машин, сообщили специалисты Росстата.
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