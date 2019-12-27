Автоэксперт предрек россиянам езду на старых автомобилях

«Падение, безусловно, будет, оно обусловлено несколькими базовыми факторами. Первый – чтобы люди покупали автомобили, они должны богатеть, а по всей статистике, которой мы располагаем, люди не слишком богатеют. Здесь, кстати, очень показателен спрос – он находится либо в сегменте самых дешевых автомобилей, либо очень дорогих. То есть люди у нас зарабатывают либо очень мало, либо очень много. Средний класс исчезающе мал. Также есть новый утилизационный сбор – он также работает против рынка – автомобили становятся дороже, доля налоговой нагрузки растет. По совокупности причин рынок, к моему великому сожалению, продолжит падение. Фундаментальных причин, по которым рынок прекратил бы падение и начал развиваться, я не вижу», - сказал Осипов.

По его словам, российский автопарк в целом продолжит старение - люди будут вынуждены «экономить и ездить, на чем есть». Кроме того, собеседник НСН отметил и сокращение модельного ряда, который представлен на российском рынке.

«Государство поддерживает отдельные сферы – кредитные льготные ставки и так далее, но, к сожалению, эта поддержка не компенсирует потерь от введения налоговых сборов», - отметил автоэксперт.

Лидерами продаж на российском рынке являются LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Skoda и Toyota. Были возобновлены госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль» с лимитом до 1 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что цены на автомобили в России вырастут в январе 2020 года. Ставки из-за утилизационного сбора вырастут больше всего в сегменте легковушек — на 110,7% в среднем. Меньше других пострадают машины с двигателем до одного литра — рост составит 46,1%.



