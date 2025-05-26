Заместитель главы завода «Урал» Тарас Шевченко предложил повысить транспортный налог на легковые автомобили старше 15 лет, а грузовики старше 25 лет перестать регистрировать. Он заявил, что это поможет национальным производителям повысить продажи. Эксперт назвал эту идею сумасшедшей.

«Я считаю, что это сумасшествие такие вещи говорить. Если бы у нас история была бы похожа на китайский рынок, где средний возраст автомобилей пять лет, или на американский, где он составляет 7,5. В Европе средний возраст девять лет, но это не означает, что надо все машины запрещать и не эксплуатировать их. Если мы отъедем за пределы нашей столицы или в другие регионы куда-нибудь уедем, там никто не покупает новые машины. У нас средний возраст автопарка — 15 лет. Это означает то, что если не учитывать грузовики, которых 31 миллион, то легковушек старше 15 лет в России где-то порядка 15 миллионов. У нас очень много автомобилей грузовых используется в золотодобычи, в лесозаготовке, то есть они вообще работают за пределами дорог. Как можно от них отказаться», — отметил он.

Казаченко добавил, что автомобили могут служить достаточно долго — все зависит от того, как с ними обращаться.

«Есть автомобили, которые и спустя двадцать лет находятся в прекрасном состоянии. Всё зависит от эксплуатации, количества пробега и какие ремонты на нём делали. Новые машины ломаются точно так же, как и пятнадцатилетние автомобили. Возраст не означает, что их никогда не ремонтируют, что они не проходят диагностические карты. Это обязательно для машин старше пяти лет при перерегистрации. Как правило, средний жизненный цикл автомобиля составляет от 20 до 22 лет. Любой завод, что Mercedes, что Haval, не любит, чтобы их клиенты ездили на автомобилях по 10-15 лет. Им нужно, чтобы прошло пять лет, а покупатель пришёл, сдал старый автомобиль, приобрёл новый и начал кататься на другом», — подчеркнул он.