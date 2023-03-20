В России могут отменить транспортный налог для участников СВО
В России необходимо отменить транспортный налог для участников специальной военной операции на федеральном уровне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева.
По словам депутата, об этом просят сами участники спецоперации, с которыми встречается Хамзаев. Он отметил, что, несмотря на то что ряд субъектов уже ввел данную меру, необходимо реализовать ее на федеральном уровне, чтобы участники СВО были равны в части льгот и выплат.
Напомним, власти Бурятии временно освободят участников специальной военной операции РФ от уплаты транспортного налога.
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