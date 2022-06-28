Милонов предложил на три года отменить транспортный налог для покупателей российских авто

Милонов указал, что из-за санкций в отношении России отечественное автомобилестроение испытывает ряд трудностей. Спрос на приобретение новых машин снизился на фоне ухода с рынка иностранных автомобильных марок и компаний, производящих комплектующие. По мнению Милонова, в такой ситуации автомобильная отрасль страны получила «реальный шанс» восстановить объемы производства и продаж продукции, а также совершить «качественный рывок» на российском рынке и в других странах, куда экспортируются автомобили из РФ.

«В этой связи для стимулирования спроса населения к приобретению новых отечественных автомобилей в условиях санкционной политики предлагаю вам рассмотреть идею о внедрении новых мер государственной поддержки производителей. В частности, россияне — покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года», — подчеркивает депутат.

Кроме того, Милонов предлагает рассмотреть возможность повторного введения программы утилизации старых машин и предоставления субсидий для покупки новых, пишет Газета.ру.

