В России необходимо узаконить жидкости для автомобилей, которые продаются вдоль дорог и стоят дешевле, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он объяснил, что граждане не готовы платить за такой товар по 600 рублей, но за дешевыми вариантами нужно следить.

Доля фальсификата омывающих и охлаждающих автожидкостей в рознице приблизилась к 40%, пишут «Известия». Минпромторг планирует ввести маркировку для такой продукции, в том числе для антифризов и тормозных жидкостей. Одновременно ужесточится контроль за оборотом метанола в целом, который часто используется в поддельных охлаждающих и стеклоомывающих растворах. Хайцеэр рассказал, как с этим бороться.

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«Точно посчитать фальсификат сложно, мы можем только догадываться об этих цифрах, когда сталкиваемся с подделкой – фактически неработающей жидкостью. С маслом и тормозной жидкостью все понятно, что касается омывающей жидкости, в этом случае что является подделкой? Речь про жидкости, которые продают вдоль дороги, они метаноловые, их народ с радостью покупает. Они стоят в разы дешевле. Люди хотят покупать жидкость за 80-100 рублей, а не за 400-600. С фальсификатом нужно бороться не нанесением на него знаков, а повышая доступность качественного продукта. То, что продается вдоль дороги, надо узаконить и платить с этого налоги. Будет легче и следить за характеристиками такой жидкости», - рассказал он.

При этом он призвал отказаться от покупки любой автомобильной жидкости на маркетплейсах.

«На маркетплейсах у нас продается один контрафакт и подделки. Менять антифриз и так далее нужно на станциях технического обслуживания. Пытаться сэкономить три копейки и покупать это все на маркетплейсах? Это риск, человек берет на себя эту ответственность. Что такое поддельная жидкость? На ней написано, что замерзает при минус 50, а она замерзает уже при минус 15. При этом любую жидкость давно научились делать безопасной», - отметил собеседник НСН.

Сегодня нет смысла подделывать автозапчасти из-за появления более доступных по цене аналогов, однако в России все же есть проблемы с контрафактными моторными маслами, заявил ранее вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко «Радиоточке НСН».

