МВД РФ выступило против каких-либо ограничений на праворульные машины

Она указала на появление в СМИ сообщений на тему дополнительных обременений в отношении таких машин - утильсбор, ограничение ввоза, поэтапную замену и т.д. По её словам, министерство не выдвигало и не поддерживает подобные инициативы.

«Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется», - написала Волк.

Она добавила, что в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения «ни о каких запретах в этой сфере речи не идёт».

Ранее Волк заявила, что МВД РФ не предлагало ограничивать срок эксплуатации легковых автомобилей 30 годами и выступает против таких инициатив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

