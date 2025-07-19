Володин призвал ужесточить ответственность за навязывание платных услуг в РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал усилить ответственность за навязывание потребителям в России дополнительных платных услуг и товаров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что соответствующий федеральный закон, защищающий граждан от излишних трат, был принят в апреле 2025 года. Политик заметил, что с помощью манипулятивных угроз и другого воздействия на потребителя стоимость навязанных услуг может достигать до 50% от основных затрат.

Госдума запретила навязывать покупателям приобретение допуслуг

Володин добавил, что на этой неделе в России в первом чтении был принят законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям оплачиваемые допуслуги. В связи с этим председатель Госдумы уточнил, что документ предусматривает для должностных лиц штраф до 300 тысяч рублей, вместо нынешних максимальных четырех тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 млн рублей, вместо 40 тысяч рублей.

Ранее председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в интервью НСН рассказал, что в России свыше 40% потребителей сталкивались с навязыванием товаров и услуг, поэтому увеличение штрафа, а также вступление новых поправок в закон «О защите прав потребителей» оградит от такого рода обмана.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ЗаконопроектРоссияГосдумаВячеслав Володин

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