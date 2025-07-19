Володин призвал ужесточить ответственность за навязывание платных услуг в РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал усилить ответственность за навязывание потребителям в России дополнительных платных услуг и товаров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что соответствующий федеральный закон, защищающий граждан от излишних трат, был принят в апреле 2025 года. Политик заметил, что с помощью манипулятивных угроз и другого воздействия на потребителя стоимость навязанных услуг может достигать до 50% от основных затрат.