Володин призвал ужесточить ответственность за навязывание платных услуг в РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал усилить ответственность за навязывание потребителям в России дополнительных платных услуг и товаров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что соответствующий федеральный закон, защищающий граждан от излишних трат, был принят в апреле 2025 года. Политик заметил, что с помощью манипулятивных угроз и другого воздействия на потребителя стоимость навязанных услуг может достигать до 50% от основных затрат.
Володин добавил, что на этой неделе в России в первом чтении был принят законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям оплачиваемые допуслуги. В связи с этим председатель Госдумы уточнил, что документ предусматривает для должностных лиц штраф до 300 тысяч рублей, вместо нынешних максимальных четырех тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 млн рублей, вместо 40 тысяч рублей.
Ранее председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в интервью НСН рассказал, что в России свыше 40% потребителей сталкивались с навязыванием товаров и услуг, поэтому увеличение штрафа, а также вступление новых поправок в закон «О защите прав потребителей» оградит от такого рода обмана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru