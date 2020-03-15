Австрия запретила въезд россиянам из-за коронавируса

Уточняется, что запрет начнет действовать с полуночи 17 марта, сообщает РИА Новости.

Ранее 15 марта стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Премьер-министр Молдавии Ион Кику также объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта, сообщает Газета.ru

Ранее российские психологи в эфире НСН дали советы против паники во время пандемии коронавируса. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов напомнил, что в мире нет опыта борьбы с коронавирусом.

«Самое главное – избегать влияния масс-медиа и всякой ерунды в соцсетях. Газеты сегодня более тактичны, чем всевозможные форумы, где испуганные люди пугают более испуганных людей», - считает собеседник НСН.

