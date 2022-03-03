Авиакомпания S7 отменяет значительную часть рейсов за рубеж

В авиакомпании S7 объяснили, что не отменяют все рейсы международные рейсы, но значительно сокращают программу полетов за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.

Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу

В S7 Airlines отметили, что отменена лишь часть рейсов в связи с введенными ограничениями.

«Завтра планируются к выполнению рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие», — подчеркнули в авиакомпании.

Ранее в СМИ появилась информация об отмене всей международной программы S7 Airlines.

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ФОТО: РИА Новсти/Александр Гальперин
ТЕГИ:Авиакомпании
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