Авиакомпания S7 отменяет значительную часть рейсов за рубеж
В авиакомпании S7 объяснили, что не отменяют все рейсы международные рейсы, но значительно сокращают программу полетов за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
В S7 Airlines отметили, что отменена лишь часть рейсов в связи с введенными ограничениями.
«Завтра планируются к выполнению рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие», — подчеркнули в авиакомпании.
Ранее в СМИ появилась информация об отмене всей международной программы S7 Airlines.
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