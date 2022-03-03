Авиакомпания S7 отменяет значительную часть рейсов за рубеж

В S7 Airlines отметили, что отменена лишь часть рейсов в связи с введенными ограничениями.

«Завтра планируются к выполнению рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие», — подчеркнули в авиакомпании.

Ранее в СМИ появилась информация об отмене всей международной программы S7 Airlines.

