Boeing оставил без запчастей рсосийские авиакомпании

Корпорация Boeing сообщила, что приостанавливает поставки запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки для российских авиакомпаний, сообщает RT.

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Отмечается, что основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт, сообщает РИА Новости.

Напомним, американские власти намерены в ближайшие сутки закрыть воздушное пространство для самолётов из России.

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Фото: facebook.com/S7Airlines
ТЕГИ:АвиакомпанииBoeing
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