В Подмосковье пассажирский поезд остановился из-за отключения отопления

Следовавший из Нижнего Новгорода в Москву пассажирский поезд вынужденно остановился в Подмосковье после отключения системы отопления. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Холода побили рекорд: Центральная Россия замерзает

Состав совершил остановку в 19:04 мск на станции Электроугли. За время ожидания температура воздуха в вагонах не опускалась ниже 19 градусов.

На замену оперативно направили резервный поезд, заявили в МЖД. Пассажиров пересадили в 19:50. Состав прибыл на Восточный вокзал Москвы в 21:27, отстав от графика почти на два часа.

В аэропортах Москвы и области задержали или отменили 16 рейсов. В связи с сильными морозами до полуночи 6 января в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:РЖДПоездаПодмосковье

Горячие новости

Все новости

партнеры