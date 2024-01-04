В Подмосковье пассажирский поезд остановился из-за отключения отопления
Следовавший из Нижнего Новгорода в Москву пассажирский поезд вынужденно остановился в Подмосковье после отключения системы отопления. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Московская железная дорога (МЖД).
Состав совершил остановку в 19:04 мск на станции Электроугли. За время ожидания температура воздуха в вагонах не опускалась ниже 19 градусов.
На замену оперативно направили резервный поезд, заявили в МЖД. Пассажиров пересадили в 19:50. Состав прибыл на Восточный вокзал Москвы в 21:27, отстав от графика почти на два часа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru