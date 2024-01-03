Синоптик Шувалов предупредил москвичей о затяжных морозах

Синоптик сообщил, что самым теплым днем будет 6 января. Температура воздуха составит минус 10-15 градусов. При этом на Рождество ожидается 20-25 градусов ниже нуля.

«Что касается снега, может быть, пройдет небольшой снег, именно из-за него морозы слегка ослабеют», - сказал Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В ночь на 3 января температура воздуха в Москве опускалась до минус 26 градусов, передает «Радиоточка НСН».

