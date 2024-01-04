Холода побили рекорд: Центральная Россия замерзает

«В Москве морозы вышли на пик. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила –26,4 градуса, на Балчуге было –24,8 градуса, в Тушино — –27,1 градуса. К 08:00 мороз в столице окреп до – 26,9 градуса. Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы», — отметил он.



Уточняется, что таких морозов 4 января в Москве не было с 1982 года. Это пик — дальше холода начнут отступать. Правда, очень маленькими шагами. В свое климатическое русло температурный фон вернется примерно к 9-10 января.



Тишковец отметил, что 30-градусные морозы были зафиксированы в Подмосковье. Так, самая низкая температура оказалась в Клину - -31,9 градуса. Помимо Клина, подмерзли еще Дмитров (-31,2), Солнечногорск (-30,8) и Пушкино (-30,5).



В «Фобос» также рассказали, что в Москве произошло редкое явление — зимняя радуга. Она образовалась из-за преломления света в ледяных иглах. Так происходит процесс вымерзания водяного пара из-за сильного холода.