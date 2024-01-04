Холода побили рекорд: Центральная Россия замерзает
В Москве ночь на 4 января стала самой холодной за 42 года, а на севере столицы 20 многоэтажек остались без отопления и света.
Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до –27,1 градуса, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве морозы вышли на пик. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила –26,4 градуса, на Балчуге было –24,8 градуса, в Тушино — –27,1 градуса. К 08:00 мороз в столице окреп до – 26,9 градуса. Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы», — отметил он.
Уточняется, что таких морозов 4 января в Москве не было с 1982 года. Это пик — дальше холода начнут отступать. Правда, очень маленькими шагами. В свое климатическое русло температурный фон вернется примерно к 9-10 января.
Тишковец отметил, что 30-градусные морозы были зафиксированы в Подмосковье. Так, самая низкая температура оказалась в Клину - -31,9 градуса. Помимо Клина, подмерзли еще Дмитров (-31,2), Солнечногорск (-30,8) и Пушкино (-30,5).
В «Фобос» также рассказали, что в Москве произошло редкое явление — зимняя радуга. Она образовалась из-за преломления света в ледяных иглах. Так происходит процесс вымерзания водяного пара из-за сильного холода.
БЕЗ НЕПРИЯТНОСТЕЙ НЕ ОБОШЛОСЬ
Рано утром 4 января Telegram-канал Baza сообщил, что больше 20 многоэтажных домов в нескольких районах Москвы остались без света и отопления. Это произошло из-за пожара на подстанции на Высоковольтном проезде. Спустя несколько часов местные жители сообщали, что у них на окнах в квартире начал появляться иней, а готовить приходится на газовых горелках.
В пресс-службе префектуры северо-восточного округа столицы РИА Новости сообщили, что эвакуировать жителей не планируется. Там уточнили, что специалисты ведут переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения. Большая часть домов уже переведена на резервную схему. Еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа.
Не повезло и пассажирам «Ласточки», которые простояли на морозе больше двух часов из-за отключения электричества. Ночью поезд, следовавший по маршруту Нижний Новгород – Москва, неожиданно остановился. В вагонах пропали свет и отопление. Так люди просидели больше двух часов в 30-градусный мороз. В МЖД объяснили, что вынужденная остановка произошла по техническим причинам. Поезд уже прибыл в конечную точку маршрута.
Накануне, 3 января, синоптики Гидрометцентра РФ продлили действие оранжевого уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильными морозами. По их словам, сохранится аномально холодная погода с температурой воздуха на 7–12 градусов, местами на 12–17 градусов ниже средних климатических значений.
Ранее глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил о морозах в столичном регионе с 3 по 12 января, температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже нормы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Синоптик сообщил, что самым теплым днем будет 6 января. Температура воздуха составит минус 10-15 градусов. При этом на Рождество ожидается 20-25 градусов ниже нуля.
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