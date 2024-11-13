Звонок в 112 и аудиозапись: В Госдуме объяснили принцип работы тревожной кнопки в такси

«За последний год количество информации в СМИ о различных правонарушениях и преступлениях в сфере такси выросло на 27%. Самое громкое из них произошло в прошлом месяце - убийство женщины-таксиста. Опасность существует не только для пассажиров, но и для самих таксистов. Именно поэтому мы предлагаем нововведение, которое абсолютно не будет стоить ничего ни для пассажиров, ни для таксистов. Это займет некоторые программные мощности операторов, однако в целом - простая история. Она не потребует значительных затрат и никак не отразится на ценах на такси и благосостоянии самих таксистов. Мы обратились к агрегаторам, в ближайшее время дадим обратную связь», - рассказал он.

По словам собеседника НСН, тревожная кнопка обеспечит автоматическую аудиозапись происходящего в салоне и звонок в экстренные службы