Звонок в 112 и аудиозапись: В Госдуме объяснили принцип работы тревожной кнопки в такси
Новая функция в приложении такси не приведет к существенному росту стоимости подобных перевозок, заверил НСН депутат Дмитрий Гусев.
Предложение добавить в приложение такси тревожную кнопку позволит обезопасить водителей и пассажиров, и не потребует существенного финансирования, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«За последний год количество информации в СМИ о различных правонарушениях и преступлениях в сфере такси выросло на 27%. Самое громкое из них произошло в прошлом месяце - убийство женщины-таксиста. Опасность существует не только для пассажиров, но и для самих таксистов. Именно поэтому мы предлагаем нововведение, которое абсолютно не будет стоить ничего ни для пассажиров, ни для таксистов. Это займет некоторые программные мощности операторов, однако в целом - простая история. Она не потребует значительных затрат и никак не отразится на ценах на такси и благосостоянии самих таксистов. Мы обратились к агрегаторам, в ближайшее время дадим обратную связь», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, тревожная кнопка обеспечит автоматическую аудиозапись происходящего в салоне и звонок в экстренные службы
«Сейчас договариваемся с отраслью, чтобы в каждом агрегаторе такси на экране, когда он включен, была заметная кнопка SOS красного цвета, чтобы в случае возникновения опасности пассажир или водитель мог на нее нажать. Затем автоматически будет осуществляться вызов 112 и включится аудиозапись, чтобы было понимание, что происходит в этот момент в салоне. Также будет произведена отправка геолокации лицам, которых указали водитель и пассажир», - заключил он.
Ранее сообщалось, что Минтранс готовит поправки в КоАП, которые запретят работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках. Речь о тех водителях, которые берут машины в аренду в службах такси, но оформлены самозанятыми либо вовсе работают нелегально.
В свою очередь председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что обязанность таксопарков заключать с водителями трудовые договоры не усугубит дефицит водителей, их нехватка ощущается всегда.
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