В Коркине проведут рейды после убийства таксистки

В городе Коркино Челябинской области пройдут рейды после убийства 40-летней таксистки. Соответствующее поручение губернатора региона опубликовано в Telegram-канале правительства.

Глава области рассказал, что в ходе заседания оперативного штаба был дан ряд поручений, направленных на разрешение ситуации в населенном пункте.

Вечером 24 октября в Коркине начались массовые беспорядки после убийства женщины-таксиста, которое произошло 23 октября. По подозрению в совершении преступления был задержан один молодой человек из местной цыганской диаспоры. Однако местные жители были недовольны тем, что его нашли не сразу.

После убийства таксистки: В городе Коркино вновь начались поджоги

Митингующие поджигали дома и автомобили диаспоры. На улицы вышли около 150 человек, более 40 из них были задержаны. В отношении них были составлены административные протоколы, но позже нарушителей отпустили. В ходе беспорядков от огнестрельных ранений пострадали несколько человек.

Ранее суд арестовал стрелявшего по толпе главу цыганской диаспоры и предполагаемого убийцу женщины. Также был задержан еще один подозреваемый, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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