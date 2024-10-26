В Коркине проведут рейды после убийства таксистки
В городе Коркино Челябинской области пройдут рейды после убийства 40-летней таксистки. Соответствующее поручение губернатора региона опубликовано в Telegram-канале правительства.
Глава области рассказал, что в ходе заседания оперативного штаба был дан ряд поручений, направленных на разрешение ситуации в населенном пункте.
Вечером 24 октября в Коркине начались массовые беспорядки после убийства женщины-таксиста, которое произошло 23 октября. По подозрению в совершении преступления был задержан один молодой человек из местной цыганской диаспоры. Однако местные жители были недовольны тем, что его нашли не сразу.
Митингующие поджигали дома и автомобили диаспоры. На улицы вышли около 150 человек, более 40 из них были задержаны. В отношении них были составлены административные протоколы, но позже нарушителей отпустили. В ходе беспорядков от огнестрельных ранений пострадали несколько человек.
Ранее суд арестовал стрелявшего по толпе главу цыганской диаспоры и предполагаемого убийцу женщины. Также был задержан еще один подозреваемый, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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