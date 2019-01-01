В Крыму рассказали, как украинские туристы экономят на полуострове

«Сейчас в Крыму аномально жаркая погода, вода очень быстро прогрелась, наверное, поэтому уже в июне крымские курорты стали привлекательны больше, чем в прошлом году. Так что, вполне возможно. Но так мы не ощущаем рост потока, потому что курортная зона в Крыму довольна большая, и традиционно граждане Украины останавливаются в частном секторе. Это недорогой отдых. Поэтому нельзя сказать, что приток туристов в глаза бросается. Но погранслужбе можно доверять, думаю. По вполне объективным обстоятельствам, вполне может быть», — заметил Зелинский.

Более того, цены в Крыму и в черноморской зоне Украины примерно одинаковы, а условия на полуострове лучше, добавил собеседник НСН.

«Дело в том, что украинские черноморские курорты — в Одесской области, на Азовском побережье, в Бердянске — сейчас довольно-таки высокие по цене. Но, конечно, по совокупности факторов они уступают крымским. Так что, может быть и такой момент, что при условно равной цене отдыха в Одессе и в Крыму, украинцы предпочитают ехать в Крым», — заметил Зелинский.

Добавим, ранее глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк назвал среднюю стоимость отдыха в Крыму в 2019 году. По его словам, она составит 2,8 тысячи рублей в день с человека. Также он подчеркнул, что в настоящий момент полуостров лидирует среди российских туристических направлений по объёму ранних бронирований авиабилетов на предстоящее лето.

