В России не обсуждают запрет на экспорт красной икры

«Нет, сейчас не обсуждается. Потому что объем экспорта и так не очень большой», - указал Шестаков.

Он добавил, что РФ в целом мало экспортирует красную икру.

Ранее глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что к 10 августа производство красной икры нового улова в стране сократилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает Ura.ru.

