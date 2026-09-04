В России не обсуждают запрет на экспорт красной икры

Запрет на экспорт красной икры на фоне снижения вылова лососевых не обсуждается в России. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

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«Нет, сейчас не обсуждается. Потому что объем экспорта и так не очень большой», - указал Шестаков.

Он добавил, что РФ в целом мало экспортирует красную икру.

Ранее глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что к 10 августа производство красной икры нового улова в стране сократилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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