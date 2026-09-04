В России не обсуждают запрет на экспорт красной икры
Запрет на экспорт красной икры на фоне снижения вылова лососевых не обсуждается в России. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости.
«Нет, сейчас не обсуждается. Потому что объем экспорта и так не очень большой», - указал Шестаков.
Он добавил, что РФ в целом мало экспортирует красную икру.
Ранее глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что к 10 августа производство красной икры нового улова в стране сократилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Белый дом запустил на сайте пять мини-игр про политику Трампа
- Синоптик Шувалов: На Москву вместо бабьего лета надвигаются дожди и похолодание
- В Костромской области задержали двух агентов Киева
- В Совфеде допустили, что МРОТ в 2027 году составит 31 тысячу рублей
- В России не обсуждают запрет на экспорт красной икры
- СМИ: Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни приедут в Киев и Москву
- В Белгородской области при атаках ВСУ погибли пять человек
- Атака Сочи и защита Москвы: Как Россия отбивает новые удары по НПЗ
- Над Россией уничтожили 490 украинских беспилотников
- Кобяков: Спасти Украину может только Россия