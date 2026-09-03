Новак: Ситуация с бензином стабилизировалась

По словам Новака, еще наблюдается незначительный дефицит на отдельных заправках – особенно в Сибирском и Уральском федеральных округах.

«Это связано с логистикой, да и спрос распределяется неравномерно. В качестве одной из мер правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит сформировать и увеличить запасы. Мы также ведем активную работу с компаниями по поставкам из-за рубежа, в том числе из Индии», - поделился зампред правительства.

Между тем доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов высказал мнение, что ситуация с бензином в России улучшится с падением спроса по окончании автомобильного сезона, пишет Ura.ru.

