Новак: Ситуация с бензином стабилизировалась
Ситуация с бензином в России за последнюю неделю в целом стабилизировалась. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе Восточного экономического форума, сообщает спецкор НСН.
По словам Новака, еще наблюдается незначительный дефицит на отдельных заправках – особенно в Сибирском и Уральском федеральных округах.
«Это связано с логистикой, да и спрос распределяется неравномерно. В качестве одной из мер правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит сформировать и увеличить запасы. Мы также ведем активную работу с компаниями по поставкам из-за рубежа, в том числе из Индии», - поделился зампред правительства.
Между тем доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов высказал мнение, что ситуация с бензином в России улучшится с падением спроса по окончании автомобильного сезона, пишет Ura.ru.
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