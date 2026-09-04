В Совфеде допустили, что МРОТ в 2027 году составит 31 тысячу рублей
Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году может увеличиться до 31 тысячи рублей. Об этом рассказала член комитета Совета федерации по бюджету и финрынкам Елена Дягилева в разговоре с ТАСС.
По словам сенатора, в стране прогнозируют рост МРОТ в 2027 году на 15%, пишет RT.
«К бюджету следующего года, по оценкам экспертов, это может составить порядка 31 тыс. [рублей]», — указала Дягилева.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин допустил, что к 2030 году МРОТ в России может превысить 35 тысяч рублей.
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