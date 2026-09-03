Путин назвал укрепление ПВО способом предотвратить удары по инфраструктуре в РФ

«Пока идет СВО, ответ только один - укреплять систему противовоздушной обороны», - указал российский лидер.

Как отметил Путин, Россия исходила из того, что гражданские объекты не могут становиться целями ударов. Однако «противник думает иначе». Москва была вынуждена отвечать зеркально на такие атаки.

Президент подчеркнул, что компании РФ начали вкладывать средства в защиту своих предприятий, что дает необходимые результаты.

Ранее Владимир Путин рассказал, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ, пишет «Радиоточка НСН».

