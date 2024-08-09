«Облегчение и наказание»: По кому ударят пошлины на «недружественное» пиво

Десятикратное повышение пошлин на импорт пива взвинтит цены и ударит по покупателям, заявил в интервью НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. При этом исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов не увидел в этом проблем для россиян.

В Минфине РФ ранее сообщили, что российские пивовары попросили увеличить пошлины на ввоз напитков из «недружественных стран» более чем в десять раз — с 0,1 евро за литр до 1 евро в 2024 году и до 1,5 евро в 2025. По их мнению, эта мера поможет бороться с ростом импорта пива.

Шапкин считает, что это приведет к астрономическим ценам на западные сорта, а бюджет ничего не выиграет.