«Облегчение и наказание»: По кому ударят пошлины на «недружественное» пиво

Вячеслав Мамонтов указал в эфире НСН на рост импорта пива и предпочтения россиян, а Павел Шапкин предупредил, что цены на чешское и немецкое пиво станут астрономическими.

Десятикратное повышение пошлин на импорт пива взвинтит цены и ударит по покупателям, заявил в интервью НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. При этом исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов не увидел в этом проблем для россиян.

В Минфине РФ ранее сообщили, что российские пивовары попросили увеличить пошлины на ввоз напитков из «недружественных стран» более чем в десять раз — с 0,1 евро за литр до 1 евро в 2024 году и до 1,5 евро в 2025. По их мнению, эта мера поможет бороться с ростом импорта пива.

Шапкин считает, что это приведет к астрономическим ценам на западные сорта, а бюджет ничего не выиграет.

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«Рынок отбирает теневой сектор, это порядка 200 млн декалитров, а то что 7% пива везется по импорту – это капля в море. Если они даже закроют возможность поставок пива из Чехии и Германии, потребители от этого проиграют, зачем их наказывать рублем? Продукция подорожает в разы. Добавьте сюда еще НДС и все торговые наценки – получится астрономическая цифра. Бюджет ничего не получит, потому что объем импорта резко упадет – ламбики в бочках везти продолжат, а доступный сегмент, который везет крупный ретейл, немецкое пиво, которое можно купить по акции по 80 рублей - это все исчезнет», – предупредил глава Национального союза защиты прав потребителей.

Со своей стороны, Вячеслав Мамонтов сказал НСН, что подавляющее большинство россиян выбирает наше пиво.

«На сегодняшний день доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%. Уверены, повышение ввозных пошлин на пивоваренную продукции из недружественных стран не окажет негативного влияния на стабильное развитие индустрии. Мы считаем, что импорт производимых в России брендов, а также тех, чьи аналоги выпущены в России после ухода зарубежных производителей, оказывает негативное влияние на отрасль, косвенно вызывает снижение объемов производства, занятости и налоговых отчислений. Поэтому мы поддерживаем усиление контроля за ввозимой продукцией и создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных производителей», - пояснил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков.
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При этом Мамонтов добавил, что импорт пива в Россию увеличился на 18%.

«Импорт пива в Россию, по данным ЦРПТ, вырос в 2024 году на 18%. Кроме того, согласно NielsenIQ, с начала мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж пива в России выросла с 5,5% до 6,8%, а в натуральном выражении - на 28%», - заключил собеседник НСН.

Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что сегодня 55% россиян в возрасте до 25 лет являются трезвенниками и вообще не употребляют алкоголь.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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