Футболист Юрий Жирков заявил, что ежедневно пьет пиво

Экс-игрок ФК «Зенит» и сборной России Юрий Жирков в интервью изданию «РБ Спорт» заявил, что не придерживается каких-либо диет.

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Отвечая на вопрос о поддержании формы, он указал, что «ест всё», а также ежедневно употребляет пиво, однако при этом остаётся худым.

«Не знаю, ем всё... семья худая вся. Но я пиво каждый день пью. И играю каждый день — то в футбол, то в хоккей», — заключил спортсмен.

Ранее Жирков признался, что когда играл за сборную России, иногда брал на сборы кальян, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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