Футболист Юрий Жирков заявил, что ежедневно пьет пиво

Отвечая на вопрос о поддержании формы, он указал, что «ест всё», а также ежедневно употребляет пиво, однако при этом остаётся худым.

«Не знаю, ем всё... семья худая вся. Но я пиво каждый день пью. И играю каждый день — то в футбол, то в хоккей», — заключил спортсмен.

Ранее Жирков признался, что когда играл за сборную России, иногда брал на сборы кальян, сообщает RT.

