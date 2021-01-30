Астахов назвал киноуроки в школах «оружием воспитания»

«Кинематограф – сильнейшее идеологическое и воспитательное оружие. Именно поэтому сложные времена рождают и мощные картины, в минуты грусти так хочется посмотреть веселую, добрую, легкую комедию. Школа вполне может вести такие уроки, и, изучая кинематограф, раскрывать не только смысл отдельных произведений, но и объяснять процесс создания, влияния самых популярных лент и картин. Как сказала одна знакомая, заслуженный психолог и педагог, если ребенка растить и воспитывать на советских мультфильмах, то он точно вырастет добрым, честным и отзывчивым», – прокомментировал он.

Также в эксклюзивном интервью НСН Астахов поделился мнением, что COVID-19 ведет себя как биологическое оружие.

