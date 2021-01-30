Астахов назвал киноуроки в школах «оружием воспитания»

Адвокат Павел Астахов в эфире НСН высказал мнение, что советские мультфильмы позволят вырастить добрую и отзывчивую молодежь.

Президент России Владимир Путин поручил чиновникам рассмотреть возможность изучения отечественного кинематографа в школах.

Адвокат Павел Астахов в беседе с НСН поддержал такую идею: киноуроки благотворно скажутся на воспитании подрастающего поколения, уверен он.

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«Кинематограф – сильнейшее идеологическое и воспитательное оружие. Именно поэтому сложные времена рождают и мощные картины, в минуты грусти так хочется посмотреть веселую, добрую, легкую комедию. Школа вполне может вести такие уроки, и, изучая кинематограф, раскрывать не только смысл отдельных произведений, но и объяснять процесс создания, влияния самых популярных лент и картин. Как сказала одна знакомая, заслуженный психолог и педагог, если ребенка растить и воспитывать на советских мультфильмах, то он точно вырастет добрым, честным и отзывчивым», – прокомментировал он.

Также в эксклюзивном интервью НСН Астахов поделился мнением, что COVID-19 ведет себя как биологическое оружие.

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:ШколаКиноПавел Астахов
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