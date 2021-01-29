Астахов: COVID-19 ведет себя как биологическое оружие

Павел Астахов: «И это по-настоящему печальная новость. Для самой большой и богатой страны на планете Земля у нас катастрофически маленькое население. Давайте вспомним великого русского ученого Дмитрия Менделеева, который не только открыл свою гениальную таблицу химических элементов, но и выявил в 1906 году формулу развития человечества, в том числе для России, в которой, по его самому скромному прогнозу, к 2000 году должно было проживать более 600 миллионов человек. Можно долго и вполне аргументированно объяснять, почему этого не произошло. Но, тем не менее, объяснить Дмитрию Ивановичу, почему в мирное время мы продолжаем терять население по полмиллиона, невозможно. И главная задача государства в этой связи – понять причины и остановить потери», – отметил он для НСН.

