Астахов: COVID-19 ведет себя как биологическое оружие
Адвокат специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
ВОЗ выясняет причины появления COVID-19
Группа экспертов ВОЗ приступила к работе в китайском городе Ухань. Специалисты намерены выяснить происхождение новой коронавирусной инфекции.
Павел Астахов: «Сегодня на повестке дня два главных вопроса: это, конечно же, вакцинация, и второй – выяснение реальных источников происхождения этого вируса. Могу сказать по своим опыту и наблюдениям, что вирус ведет себя как настоящее боевое, биологическое оружие. Поэтому вместо COVID-идиотизма, диссидентства и коронаотрицания лучше вскрыть правду, пусть и страшную, а главное, активнее заниматься иммунопрофилактикой и вакцинацией», – сказал в беседе с НСН Павел Астахов.
Население России сократилось на полмиллиона
Население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тысяч человек. Об этом сообщили в Росстате.
Павел Астахов: «И это по-настоящему печальная новость. Для самой большой и богатой страны на планете Земля у нас катастрофически маленькое население. Давайте вспомним великого русского ученого Дмитрия Менделеева, который не только открыл свою гениальную таблицу химических элементов, но и выявил в 1906 году формулу развития человечества, в том числе для России, в которой, по его самому скромному прогнозу, к 2000 году должно было проживать более 600 миллионов человек. Можно долго и вполне аргументированно объяснять, почему этого не произошло. Но, тем не менее, объяснить Дмитрию Ивановичу, почему в мирное время мы продолжаем терять население по полмиллиона, невозможно. И главная задача государства в этой связи – понять причины и остановить потери», – отметил он для НСН.
В школах могут начать изучать отечественный кинематограф
Президент России Владимир Путин поручил чиновникам рассмотреть возможность изучения отечественного кинематографа в школах.
Павел Астахов: «Кинематограф – сильнейшее идеологическое и воспитательное оружие. Именно поэтому сложные времена рождают и мощные картины, в минуты грусти так хочется посмотреть веселую, добрую, легкую комедию. Школа вполне может вести такие уроки, и, изучая кинематограф, раскрывать не только смысл отдельных произведений, но и объяснять процесс создания, влияния самых популярных лент и картин. Как сказала одна знакомая, заслуженный психолог и педагог, если ребенка растить и воспитывать на советских мультфильмах, то он точно вырастет добрым, честным и отзывчивым», – прокомментировал в интервью НСН Павел Астахов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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