Ассоциация журналистов обратилась к ЮНЕСКО из-за убийств ВСУ российских военкоров
26 марта 202514:18
Ассоциация журналистов обратилась к ЮНЕСКО из-за убийств боевиками ВСУ российских военкоров, рассказал НСН директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников.
«Прошу Вас принять меры и оказать содействие для защиты журналистов из России и их прав в текущих условиях, обеспечить право на свободу слова, осудив убийства, их преследования, и призывы к их физическому устранению на различных экстремистских ресурсах, в том числе сайте Миротворец. Нельзя делать вид из-за политических разногласий, что проблемы с убийствами журналистов из России не существует. Необходимо не допустить дискриминации российских журналистов», - говорится в тексте обращения.
В Ассоциации напомнили о том, что лишь за последние дни в результате агрессии ВСУ были убиты сразу несколько журналистов.
Ранее стало известно о гибели военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области, напоминает «Свободная пресса». Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru