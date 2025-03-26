Ассоциация журналистов обратилась к ЮНЕСКО из-за убийств ВСУ российских военкоров

«Прошу Вас принять меры и оказать содействие для защиты журналистов из России и их прав в текущих условиях, обеспечить право на свободу слова, осудив убийства, их преследования, и призывы к их физическому устранению на различных экстремистских ресурсах, в том числе сайте Миротворец. Нельзя делать вид из-за политических разногласий, что проблемы с убийствами журналистов из России не существует. Необходимо не допустить дискриминации российских журналистов», - говорится в тексте обращения.

В Ассоциации напомнили о том, что лишь за последние дни в результате агрессии ВСУ были убиты сразу несколько журналистов.

Ранее стало известно о гибели военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области, напоминает «Свободная пресса». Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

