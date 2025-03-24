Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило самое издание.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Федорчак освещал события в зоне боевых действий с 2022 года.

Его последний репортаж, посвященный обстановке на купянском направлении, был подготовлен накануне гибели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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