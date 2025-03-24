Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации
24 марта 202519:57
Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило самое издание.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Федорчак освещал события в зоне боевых действий с 2022 года.
Его последний репортаж, посвященный обстановке на купянском направлении, был подготовлен накануне гибели, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru