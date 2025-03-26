СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с гибелью военкора Прокофьевой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что дело возбуждено по статьям «Теракт» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления», - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе «Первого канала» заявили, что съёмочная группа подорвалась на мине ВСУ. Прокофьева погибла, находвшийся с ней оператор был ранен, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/zhurnalistka_z
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