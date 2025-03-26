СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что дело возбуждено по статьям «Теракт» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления», - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе «Первого канала» заявили, что съёмочная группа подорвалась на мине ВСУ. Прокофьева погибла, находвшийся с ней оператор был ранен, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: В реестр МВД внесены данные примерно о 640 тысяч нелегальных мигрантах
- Ассоциация журналистов обратилась к ЮНЕСКО из-за убийств ВСУ российских военкоров
- В Кремле осудили задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул
- Ник Фрост может сыграть Хагрида в сериале «Гарри Поттер»
- СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с гибелью военкора Прокофьевой
- Один человек пострадал после выката Ан-12 за пределы ВПП в аэропорту Нового Уренгоя
- Минобороны РФ: Украина продолжает атаковать российские энергообъекты
- СМИ: дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали
- Бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку в Дагестане
- Кабмин определил регионы РФ для ускоренного создания объектов обращения с ТКО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru