«Сейчас большую популярность приобретают биологически активные добавки к пище. Там очень заметное продвижение в увеличении объемов продаж. Что касается гомеопатии, это средство нетрадиционной медицины, все-таки нельзя назвать это широким распространением. Но идет реклама, есть хорошие зарубежные компании, например, немецкие. Людей интересует такой способ лечения. Но, к сожалению, нет доказанности эффективности таких препаратов. Хотя многие врачи рекомендуют такие препараты, у них есть своя статистика, но научной статистики нет. У БАДов тоже нет подтверждённых результатов, но при этом БАДы – это не лекарства, там нельзя провести клиническое исследование, не с чем сравнивать», - объяснил он.

Со своей стороны, исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина подчеркнула, что гомеопатические препараты проходят проверку на безопасность.

«Гомеопатия – это совсем маленькие дозы, но некоторые препараты должен назначать врач. Есть производители, которые выпускают безрецептурные лекарства, они проходят проверку, конечно, с точки зрения безопасности. Такие препараты точно не навредят», - добавила собеседница НСН.

Почти треть российских врачей регулярно назначают пациентам гомеопатические препараты - такие результаты показал опрос профессиональных сервисов «Актион Медицина» и «Врачи.рф», передает «Радиоточка НСН».

