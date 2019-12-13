Аскольд Запашный: На Мединского плохо влияют зоорадикалы!

Подобным заявлениям Мединского удивился художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный. В беседе с НСН он пожаловался, что уже давно ожидают помощи от Минкульта в создании лучших условий для своих сотрудников и подопечных.

«Если это, действительно, его инициатива, то это, как минимум, странно. Потому что на протяжении, наверное, уже шести лет министерство культуры не может выполнить поручение президента по реконструкции Большого Московского цирка, в котором мы отчаянно пытаемся создать условия для содержания животных, для проживания артистов, для качественного приема публики. У нас есть очень четкое представление по поводу того, как это нужно сделать. Уже созданы планы, уже найдены специалисты, которые могли бы это сделать. Нас просто динамят. Получается, что здесь ситуация патовая. Министерство культуры, как государственный орган во главе с Владимиром Ростиславовичем [Мединским] должны быть за то, чтобы в цирках во всех проводился ремонт, в том числе, присоединялись дополнительные площади. От самих исполнителей, которые в цирках работают, это не зависит никак», - заявил он.

Вместе с тем, Запашный отметил, что винить Мединского не стоит, поскольку он как никто другой много сделал для российского цирка. Он также добавил, что для улучшения условий содержания животных необходимы очень крупные материальные вложения.

«Мединский действительно много сделал для цирка. Но все равно этого недостаточно. Но он делает. Это факт! Но если мы говорим в контексте глобальном, если всех действительно тревожит проблема содержания животных в цирке и в принципе цирковых животных, то нужно всем принять решение дружное и вложить большие деньги в цирк для его модернизации. Для того, чтобы создать более комфортные условия. Я думаю, что это опять очередное давление на министра, чтобы опять озвучить эту тему», - объяснил он.

Такой интерес к теме запрета цирка Запашный связал с активной деятельностью зоорадикалов. По его словам, именно они создают такое негативное информационное поле и подталкивают власть к подобным высказываниям.