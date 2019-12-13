Аскольд Запашный: На Мединского плохо влияют зоорадикалы!
Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный в эфире НСН оценил заявление Мединского о необходимости ужесточить требования к содержанию животных.
Цирковой жанр постоянно меняется вслед за изменением аудитории, однако говорить о запрете выступлений с животными пока преждевременно. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр культуры России Владимир Мединский. Он также добавил, что нужно следить за ужесточением требований к содержанию животных.
Таким образом министр ответил на вопрос агентства «не прошли ли времена цирка с животными?». Мединский пояснил, что как министр культуры, не может давать оценок, поскольку их могут воспринять как руководство к действию.
Подобным заявлениям Мединского удивился художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный. В беседе с НСН он пожаловался, что уже давно ожидают помощи от Минкульта в создании лучших условий для своих сотрудников и подопечных.
«Если это, действительно, его инициатива, то это, как минимум, странно. Потому что на протяжении, наверное, уже шести лет министерство культуры не может выполнить поручение президента по реконструкции Большого Московского цирка, в котором мы отчаянно пытаемся создать условия для содержания животных, для проживания артистов, для качественного приема публики. У нас есть очень четкое представление по поводу того, как это нужно сделать. Уже созданы планы, уже найдены специалисты, которые могли бы это сделать. Нас просто динамят. Получается, что здесь ситуация патовая. Министерство культуры, как государственный орган во главе с Владимиром Ростиславовичем [Мединским] должны быть за то, чтобы в цирках во всех проводился ремонт, в том числе, присоединялись дополнительные площади. От самих исполнителей, которые в цирках работают, это не зависит никак», - заявил он.
Вместе с тем, Запашный отметил, что винить Мединского не стоит, поскольку он как никто другой много сделал для российского цирка. Он также добавил, что для улучшения условий содержания животных необходимы очень крупные материальные вложения.
«Мединский действительно много сделал для цирка. Но все равно этого недостаточно. Но он делает. Это факт! Но если мы говорим в контексте глобальном, если всех действительно тревожит проблема содержания животных в цирке и в принципе цирковых животных, то нужно всем принять решение дружное и вложить большие деньги в цирк для его модернизации. Для того, чтобы создать более комфортные условия. Я думаю, что это опять очередное давление на министра, чтобы опять озвучить эту тему», - объяснил он.
Такой интерес к теме запрета цирка Запашный связал с активной деятельностью зоорадикалов. По его словам, именно они создают такое негативное информационное поле и подталкивают власть к подобным высказываниям.
«То давление, под которым находится сейчас цирк, именно под вот этим мерзким абсолютно и лукавым давлением людей зоорадикалов, которые опять же стремятся получить в стране власть. Это альтернативное политическое движение власти. Этим людям нужно заявить о себе. Они озвучивают в первую очередь названия своих непонятных организаций, которые с громкими названиями, но, на самом деле, люди то проходимцы. Получается, что задача одна – всех все время терроризировать этими разговорами о цирке. В том числе, и Владимира Ростиславовича, который стоит у руля. У него больше проблема экономическая. Ему нужно находить деньги на то, чтобы наводить порядок», - заключил собеседник НСН.
Напомним, что уже первого января будущего года вступят в силу положения федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы будут обязаны получать лицензию на содержание и использование животных. Выдачей документа будет заниматься Россельхознадзор.
Ранее стало известно о двойственном отношении россиян к цирковым номерам с животными. Как выяснил ВЦИОМ, 53% опрошенных считает, что такие номера непременно должны быть в цирке, а вот 41% называл их необязательными. Подавляющую часть второй категории составили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Однако низкий интерес молодёжи к цирковым номерам с участием животных не является показателем снижения популярности таких выступлений, заверил в эфире НСН директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Более того, в таком настрое молодых людей — что к цирку, что к политике — виноваты соцсети, убеждён дрессировщик.
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