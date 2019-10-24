Запашного не удивила атака медведя на дрессировщика

«Этого дрессировщика и цирка я не знаю, это частная история, она всегда вызывает определенные вопросы. Медведь хороший, большой, толстенький. То, что он напал, напрямую опровергает мнения различных шизоидных, что животные в цирке все обколотые с вырванными зубами и когтями. Медведь, конечно, опасное животное, его вес в разы превышает вес человека, справиться с ним в одиночку не представляется возможным. Видно, что животное было в наморднике, поэтому дрессировщик серьезно не пострадал. То, что его ассистент пытался как-то ногой оттолкнуть медведя, и не использовал электрошокер, говорит о том, что дрессура гуманная. Но животное - есть животное, они нападали, нападают и будут нападать. Это нормально. Но под каждым нападением кроется определенная ошибка самого человека, значит, что-то он не увидел, не смог опередить мысль животного, не успел отреагировать, пресечь попытку нападения. Может быть, отвлекся на зрителя. Будет наверняка проведена какая-то работа над ошибками, и дрессировщик сделает для себя выводы, но я точно знаю, что ни медведь, ни человек при этом нападении не пострадали. Ну помял он его пару секунд, бывает, ничего страшного. Если бы медведь был без намордника, все было бы совершенно по-другому. Так как он уже лежал на человеке, скорее всего он бы попытался схватить его за горло, за лицо, и все могло бы быть гораздо трагичнее. То, что не было защитной сетки, не является нарушением при работе с медведями, если животное в наморднике. По кругу должны стоять ассистенты, которые призваны помешать медведю напасть на зрителя. Я, честно говоря, не припомню за последние годы, чтобы медведи выходили за пределы манежа и нападали на людей», - добавил он.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного города Долгопрудный возмущены тем, что на территории городского парка начал свою работу передвижной цирк-шапито с тиграми. Как сообщает сайт Подмосковье Сегодня, активисты создали петицию о запрете его деятельности. Они утверждают, что в программе цирка используются амурские тигры, занесенные в Красную книгу, что противоречит законам о сохранении вымирающих видов животных. Активисты считают, что подобные развлечения поддерживают жестокое обращение с животными, калечат детскую психику и поэтому должны остаться в прошлом.

