«Свечку не держали». Запашные о марихуане основателя Cirque du Soleil
Братья Эдгард и Аскольд Запашные, руководители Большого Московского государственного цирка в эфире НСН заявили, что опасаются стать участниками очередного международного скандала.
Полиция Франции задержала миллиардера и основателя канадского цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове в Полинезии. Лалиберте утверждает, что использовал каннабис сугубо в медицинских и личных целях, и отрицает, что выращивал наркотики на частном острове для продажи.
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в эфире НСН не стал комментировать инцидент из-за «раздутого», как он выразился, противостояния между братьями Запашными и Cirque du Soleil.
«Я к своему большому сожалению, настолько близко Ги Лалиберте не знаю. Я с ним встречался, поскольку мы работаем в одной индустрии, но я не готов давать ему какие-либо характеристики. Нас в последнее время пытаются сталкивать лбами с Cirque du Soleil из-за того, что мой брат, будучи советником президента, выступил за то, чтобы поддерживать российский цирк, а не канадский. И различные люди, которые испытывают к нам негативные эмоции, стали форсировать это в совершенно другое русло. Как будто это наша ревность, зависть, боязнь конкуренции. Если я сейчас выскажусь негативно, я буду выглядеть глупо и дешево. Случилась какая-то неприятность, и я сразу начал глумиться над бывшим руководителем Cirque du Soleil, причем такими же методами, которыми пользуются эти зоошизики и зоорадикалы. Я не знаю, в каком статусе он сейчас находится, по-моему, он продал большую часть своих акций, но я не считаю нужным радоваться тому, что что-то такое произошло», - отметил он.
Во время декабрьского заседания Совета при президенте по культуре и искусству Эдгард Запашный назвал неприемлемым открытие бизнесменом Михаилом Гуцериевым стационарной площадки канадского Cirque du Soleil в Сколково в 2019 году. По его словам, вместо этого средства можно было бы вложить в развитие российского цирка. Президент РФ Владимир Путин согласился, что «распахивать ворота так уж не стоит» и пообещал разобраться в ситуации. Позже Cirque du Soleil обвинил директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного в том, что он не проверил факты перед тем, как произнести речь перед президентом РФ, а группа «Сафмар» Михаила Гуцериева назвала слова Запашного бредом и больной фантазией, поскольку отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных. Между сторонами произошел устный скандал, каждый его участник обвинял другого во лжи и клевете и требовал принести извинения. Спустя некоторое время конфликт затих.
В диалоге с НСН Аскольд Запашный выразил свое негативное отношение к наркотикам, особенно к их пропаганде, но настоял на том, что его мнение не должно быть воспринято именно в контексте инцидента с основателем всемирно известного цирка.
«Я в принципе против наркотиков выступал всю свою жизнь. Если руководитель цирка этим занимается, это нужно осуждать. Но ни в коем случае не в контексте, который может быть вывернут наизнанку. Чтобы не сказали, что Запашные опять высказываются негативно, потому что завидуют или что-то подобное. Если бы это был какой-то другой человек, я бы спокойно высказал свое мнение. Плюс ко всему я не настолько хорошо его знаю. Этим должны заниматься правоохранительные органы. Я недавно приехал из Америки, там реклама марихуаны на каждом шагу, как у нас реклама детского питания. Вот если бы Cirque du Soleil поддерживал бы эту пропаганду, тут я мог бы высказаться жестко. А в данном контексте, когда было что-то обнаружено у него, как у личности, этим пусть занимается полиция Франции и выявляет, насколько это масштабное правонарушение», - заключил он.
Брат Аскольда, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН в свою очередь заявил, что не жалеет людей, которые употребляют наркотики.
«Лично я с ним не знаком, с ним знаком мой брат Аскольд, они разговаривали, нормально общались по цирковой теме, он произвел хорошее впечатление. Что касается его привычки, я, конечно, свечку не держал, но разговоры о его привычках ходят среди цирковых артистов давно. Я не поклонник любой формы наркотиков, для меня нет наркотиков, которые делятся на слабые, сильные, полезные, бесполезные. Я крайне негативно отношусь ко всему этому, я без понимания отношусь к тому, что наркоманам надо помогать. Мне кажется, что в современном обществе, где поток информации о том, что наркотики – это зло, доходит до всех. Поэтому люди, которые употребляют наркотики, а потом жалуются на собственную жизнь, не вызывают у меня сочувствия», - отметил он.
Ранее сообщалось, что Минздрав России предложил разрешить ввоз таких наркотических веществ, как гашиш и марихуана в Россию для научных исследований. Такой проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время использование этих веществ в медицинских целях запрещено, однако данная тема активно обсуждается на международных площадках. В ряде стран препараты с каннабиоидами уже разрешены к медицинскому применению.
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