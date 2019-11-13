«Свечку не держали». Запашные о марихуане основателя Cirque du Soleil

Полиция Франции задержала миллиардера и основателя канадского цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове в Полинезии. Лалиберте утверждает, что использовал каннабис сугубо в медицинских и личных целях, и отрицает, что выращивал наркотики на частном острове для продажи.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в эфире НСН не стал комментировать инцидент из-за «раздутого», как он выразился, противостояния между братьями Запашными и Cirque du Soleil.

«Я к своему большому сожалению, настолько близко Ги Лалиберте не знаю. Я с ним встречался, поскольку мы работаем в одной индустрии, но я не готов давать ему какие-либо характеристики. Нас в последнее время пытаются сталкивать лбами с Cirque du Soleil из-за того, что мой брат, будучи советником президента, выступил за то, чтобы поддерживать российский цирк, а не канадский. И различные люди, которые испытывают к нам негативные эмоции, стали форсировать это в совершенно другое русло. Как будто это наша ревность, зависть, боязнь конкуренции. Если я сейчас выскажусь негативно, я буду выглядеть глупо и дешево. Случилась какая-то неприятность, и я сразу начал глумиться над бывшим руководителем Cirque du Soleil, причем такими же методами, которыми пользуются эти зоошизики и зоорадикалы. Я не знаю, в каком статусе он сейчас находится, по-моему, он продал большую часть своих акций, но я не считаю нужным радоваться тому, что что-то такое произошло», - отметил он.

Во время декабрьского заседания Совета при президенте по культуре и искусству Эдгард Запашный назвал неприемлемым открытие бизнесменом Михаилом Гуцериевым стационарной площадки канадского Cirque du Soleil в Сколково в 2019 году. По его словам, вместо этого средства можно было бы вложить в развитие российского цирка. Президент РФ Владимир Путин согласился, что «распахивать ворота так уж не стоит» и пообещал разобраться в ситуации. Позже Cirque du Soleil обвинил директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного в том, что он не проверил факты перед тем, как произнести речь перед президентом РФ, а группа «Сафмар» Михаила Гуцериева назвала слова Запашного бредом и больной фантазией, поскольку отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных. Между сторонами произошел устный скандал, каждый его участник обвинял другого во лжи и клевете и требовал принести извинения. Спустя некоторое время конфликт затих.