Глава СЖР Соловьев: Российская журналистика разделилась на два лагеря

Журналистика в России после начала специальной военной операции разделилась на специалистов, уехавших из страны и работающих на противника, и тех, кто работает в РФ для родины. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости.

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«По сути, сейчас ... произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу», — отметил глава СЖР.

Также Соловьев напомнил о пандемии коронавируса, которая стала показательным периодом в истории журналистики РФ. Многие в отрасли поняли, как «в самых тяжелых и экстремальных ситуациях» сохранить редакцию и коллектив.

«Журналисты ... поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели … а кто-то с капельницей из красной зоны вел прямые включения», — рассказал глава союза.

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ФОТО: РИА Новости
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