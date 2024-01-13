Глава СЖР Соловьев: Российская журналистика разделилась на два лагеря

«По сути, сейчас ... произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу», — отметил глава СЖР.

Также Соловьев напомнил о пандемии коронавируса, которая стала показательным периодом в истории журналистики РФ. Многие в отрасли поняли, как «в самых тяжелых и экстремальных ситуациях» сохранить редакцию и коллектив.

«Журналисты ... поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели … а кто-то с капельницей из красной зоны вел прямые включения», — рассказал глава союза.

