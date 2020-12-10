Аргентина подписала контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»
Аргентина подписала контракт на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил журналистам глава государства Альберто Фернандес.
По словам президента, вакцинация граждан Аргентины начнётся в январе-феврале 2021 года. Власти планируют привить около 10 миллионов человек.
При этом до конца текущего года планируется поставка в Аргентину 600 тысяч доз «Спутника V».
Ранее Альберто Фернандес заявлял, что в декабре Аргентина может получить 10 миллионов доз российского препарата, а в начале следующего года — ещё 15 миллионов доз вакцины.
Кроме того, аргентинский лидер обсуждал реализацию договорённостей по российской вакцине с президентом РФ Владимиром Путиным.
Препарат «Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. «Спутник V» разработали в российском НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
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