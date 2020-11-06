Путин обсудил с аргентинским коллегой договорённости по российской вакцине от коронавируса

Президент России Владимир Путин обсудил с аргентинским президентом Альберто Фернандесом возможное применение в Аргентине российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в пятницу по инициативе аргентинской стороны состоялась телефонная беседа глав государств. Путин и Фернандес уделили особое внимание противодействию распространения коронавируса. Кроме того, президенты обсудили реализацию договорённостей России и Аргентины об использовании вакцины «Спутник V».

Ранее Альберто Фернандес заявил в интервью РИА Новости, что Аргентина может получить 10 миллионов доз российской вакцины уже в декабре 2020 года, а в начале следующего года Россия передаст ещё 15 миллионов доз препарата.

Препарат «Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. «Спутник V» разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

