«Чтобы привлечь музыканта к административной ответственности, достаточно видеозаписи с публичным высказыванием, тем более, что на концерте было много людей, которые могут засвидетельствовать такое поведение исполнителя. За это предусмотрено до 15 суток административного ареста либо штраф от 1000 до 2000 рублей. Рассматривать административное дело будет мировой судья, как правило, суд назначает наказание, связанное с арестом. Есть и статья 280 УК РФ “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”, но одно только высказывание не является уголовно наказуемым деянием, поскольку не было никаких призывов», — сказала Айвар.

При этом последствия поведения рэпера могут быть куда более серьезными — организаторы концертов побоятся иметь дело со скандальным исполнителем.

«Концерты — это договорная деятельность. Естественно, организаторы концертов стараются избегать таких скандальных ситуаций. Никто не хочет негативных последствий — все хотят спокойно работать, зарабатывать деньги и приносить людям радость. Безусловно, в следующий раз организаторы подумают, стоит ли приглашать этого рэпера, чтобы он еще что-нибудь отчебучил на концерте: ему-то все равно, а у них складывается репутация. Если музыканту хочется посидеть под арестом, это его право — набираться тюремной субкультуры», — подытожила она.

Ранее рэпер ST (Александр Степанов) заявил, что не отдает свои тексты ни на какие экспертизы, но внимательно следит за содержанием своих текстов и пропускает их через внутреннюю цензуру. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

