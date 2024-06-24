Свобода - не вседозволенность: Рэпер ST о самоцензуре и свободе слова

Рэпер ST (Александр Степанов) заявил в интервью НСН, что не отдает свои тексты ни на какие экспертизы, но внимательно следит за содержанием своих текстов и пропускает их через внутреннюю цензуру.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что рокеры, рэперы и поп-исполнители стали чаще заказывать спецэкспертизу своих новых треков для проверки на возможные нарушения законодательства — ненормативную лексику, пропаганду наркотиков, экстремизм и прочее. Рэпер ST признался, что никогда не отдавал свои тексты на экспертизу, но подвергает свои работы внутренней самоцензуре.