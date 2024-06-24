Свобода - не вседозволенность: Рэпер ST о самоцензуре и свободе слова

Артист должен отвечать то, что он несет своей публике, свобода слова не означает отсутствие ответственности за сказанное, заявил НСН Александр Степанов (рэпер ST).

Рэпер ST (Александр Степанов) заявил в интервью НСН, что не отдает свои тексты ни на какие экспертизы, но внимательно следит за содержанием своих текстов и пропускает их через внутреннюю цензуру.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что рокеры, рэперы и поп-исполнители стали чаще заказывать спецэкспертизу своих новых треков для проверки на возможные нарушения законодательства — ненормативную лексику, пропаганду наркотиков, экстремизм и прочее. Рэпер ST признался, что никогда не отдавал свои тексты на экспертизу, но подвергает свои работы внутренней самоцензуре.

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«К слову всегда нужно относиться внимательно. Многие думают, что свобода слова — это свобода нести что угодно и не нести за это никакой ответственности. Артист — личность публичная, поэтому ответственность должна быть. А что-то крамольное при желании можно найти и в песнях Владимира Высоцкого. Мы просто исполняем песни для людей, и людям они нравятся», — сказал рэпер.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко заявила, что невозможно каждый раз заводить уголовные дела на артистов, которые сказали что-то, что не нравится другим.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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