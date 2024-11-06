Аренда квартир в России подорожала за год на треть

Средняя цена аренды квартир в мегаполисах России выросла на 30% в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику сервиса «Яндекс Аренда».

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Так, согласно результатам исследования, средняя стоимость аренды квартиры превысила 39 тысяч рублей за месяц.

Самые бюджетные варианты съемного жилья расположены в Омске и Воронеже. Самые высокие медианные ставки долгосрочной аренды традиционно отмечались в Москве — более 105 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 50 тысяч рублей и Казани — более 46 тысяч рублей.

Ранее эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина в пресс-центре НСН заявила, что рынок недвижимости адаптировался к новым условиям, спрос на покупку недвижимости в ипотеку восстанавливается.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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