Аренда квартир в России подорожала за год на треть
Средняя цена аренды квартир в мегаполисах России выросла на 30% в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику сервиса «Яндекс Аренда».
Так, согласно результатам исследования, средняя стоимость аренды квартиры превысила 39 тысяч рублей за месяц.
Самые бюджетные варианты съемного жилья расположены в Омске и Воронеже. Самые высокие медианные ставки долгосрочной аренды традиционно отмечались в Москве — более 105 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 50 тысяч рублей и Казани — более 46 тысяч рублей.
Ранее эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина в пресс-центре НСН заявила, что рынок недвижимости адаптировался к новым условиям, спрос на покупку недвижимости в ипотеку восстанавливается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru