Варламов: Ношение масок в России – профанация для галочки
Журналист Илья Варламов в эфире НСН призвал чиновников соблюдать масочный режим, показывая пример остальным.
С 28 октября во всех регионах России вступил в силу режим обязательного ношения защитных масок. Соблюдать подобную противоэпидемиологическую меру необходимо в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Журналист Илья Варламов в эфире НСН назвал ношение масок в России профанацией.
«Удивительная новость, потому что этот режим вводится постоянно в разных регионах. Народ замучили и запутали настолько, что сегодня уже, кто бы что ни говорил, люди не понимают, как и зачем носить эти маски. Но самая большая проблема, что этого не понимают сами чиновники. Много вы видите чиновников, глав регионов, депутатов, которые бы носили маски? Нет, конечно. Соответственно, люди к этому относятся также. Сегодня ношение масок в России – это полнейшая профанация для галочки, кто-то вводит какие-то штрафы. Как в народе говорят, налог на воздух. Но, конечно же, я всех призываю маски носить, носить их правильно, беречь свое здоровье и здоровье окружающих», – сказал он.
Помимо этого, Илья Варламов в эксклюзивном интервью НСН предложил уволить министра здравоохранения Крыма после его решения уйти работать в ковидный госпиталь из-за нехватки врачей.
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