Арбенина поддержала всех, кто сейчас борется с коронавирусом

Диана Арбенина: «Вот и молодцы, кстати. Пришла пора защищать великий и могучий русский язык. Была бы моя воля, я бы вообще обязала ставить фильтр, выкидывая неграмотных из всех социальных сетей. Можете считать меня очень жесткой, но, может, хотя бы так мы сохраним наши корни и родную речь», – прокомментировала она в беседе с НСН.

