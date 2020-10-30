Арбенина поддержала всех, кто сейчас борется с коронавирусом

Лидер группы «Ночные Снайперы» специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

1

В России заработал всеобщий масочный режим

С 28 октября на территории России ввели режим обязательного ношения защитных масок. Соблюдать подобную противоэпидемиологическую меру необходимо в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Этим же указом запрещена работа заведений общепита и развлекательных учреждений в период с 23 часов до 6 утра.

Диана Арбенина: «Полностью поддерживаю жесткие меры предосторожности. И, несмотря на то, что носить маски и перчатки очень неудобно, это действительно защищает нас. Берегите себя и близких, поддерживайте иммунитет витамином С, прокачивайте легкие спортом и не подвергайтесь панике. Я искренне поддерживаю всех, кто в эти дни борется с вирусом», – сказала в эфире НСН Диана Арбенина.

2

Рождаемость в России снизилась почти на четверть

В России рождаемость снизилась на 24 процента за последние пять лет, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Москва же возглавила рейтинг городов, жители которых не хотят иметь детей. В пятёрку также вошли Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Петербург. Таковы результаты опроса агентства Zoom Market.

Диана Арбенина: «Полный кошмар. Не представляю, как можно быть счастливым человеком, не имея детей. Карьера – прекрасно, деньги – круто, любовь – чудесно. Но все это в итоге меркнет без детского смеха. Не отказывайте себе в возможности стать бессмертными», – посоветовала она слушателям НСН.

3

Для большинства россиян внешний вид – залог успеха

Более половины россиян считают внешний вид важным фактором успеха в современном мире. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, женщины чаще придерживаются этой позиции.

Диана Арбенина: «В человеке должны быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Сказал Антон Павлович Чехов в пьесе «Дядя Ваня». Это всеобъемлющая правильная фраза. Лично я люблю красивых людей, но моментально разочаровываюсь, когда понимаю, что под яркой оберткой таится пустота. Будьте гармоничны. Почаще вспоминайте Чехова», – отметила музыкант в интервью НСН.

4

Работодатели отказывают в найме из-за ошибок в резюме

Почти половина работодателей (47%) отказывают в найме соискателям из-за орфографических ошибок в их резюме. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Диана Арбенина: «Вот и молодцы, кстати. Пришла пора защищать великий и могучий русский язык. Была бы моя воля, я бы вообще обязала ставить фильтр, выкидывая неграмотных из всех социальных сетей. Можете считать меня очень жесткой, но, может, хотя бы так мы сохраним наши корни и родную речь», – прокомментировала она в беседе с НСН.

5

Снежный барс

В свет вышла книга Дианы Арбениной «Снежный барс».

Диана Арбенина: «И в завершении выпуска новостей хочу поделиться событием важным именно для меня. Буквально на днях вышла моя книга «Снежный барс». И на следующей неделе, 4 ноября, я буду читать ее в "Гоголь-центре". Жду вас всех», – пригласила Диана Арбенина читателей НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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