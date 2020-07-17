Арбатова: У нас не работает закон о тишине

«На самом деле, все предложения Госдумы по поводу тишины абсолютно кривые. У нас в принципе не работает закон о тишине. Всю ночь ездят машины с совершенно адской музыкой, уборочная техника. Когда в 4 утра она едет у меня по Шмитовскому проезду, ощущение, что летит самолет, который влетает в твою квартиру. Люди просто в шоке, никто не пытается это контролировать. Довольно сложно даже понять, кто за это отвечает, потому что каждое преступление имеет имя, фамилию и должность», – сказала она.

Кроме того, писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эксклюзивном интервью НСН выразила опасение, что идея отправлять врачей, работающих с COVID-19, раньше на пенсию может породить новую путаницу, как с допвыплатами.

