Арбатова о переносе «Бессмертного полка»: Нельзя чтить память ценой новых жертв
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Шествие «Бессмертного полка» перенесено на 2021 год
Акция «Бессмертный полк», которая ранее была ранее перенесена с 9 мая на 26 июля, как стало известно НСН, состоится в 2021 году. Причина – коронавирус.
Мария Арбатова: «Это абсолютно правильно. Нельзя чтить память погибших ценой новых жертв. Память, конечно, в сердцах, а не в демонстрациях и маршах. В этом смысле я поддерживаю решение правительства», – отметила в эфире НСН Мария Арбатова.
Врачей, работающих с COVID-19, хотят раньше отправлять на пенсию
Депутаты обсуждают идею досрочного выхода на пенсию для борющихся с коронавирусом врачей.
Мария Арбатова: «Идея замечательная. Вопрос в том, что с ней может получиться так же, как с дополнительными выплатами. И я думаю, если в России не будет создан адекватный медицинский профсоюз, то говорить просто не о чем. А то надавали наград тем врачам, у которых в больницах были чудовищные истории, широко опубликованные. При этом погибло триста врачей. Их родственники должны доказывать, что они жертвы того, что им вовремя не выдали СИЗы, относительно них нарушили закон и их не лечили», – поделилась она своим мнением с НСН.
За нарушение тишины предложили штрафовать до 50 тысяч рублей
В Госдуме предложили штрафовать до 50 тысяч рублей за нарушение тишины в квартирах.
Мария Арбатова: «На самом деле, все предложения Госдумы по поводу тишины абсолютно кривые. У нас в принципе не работает закон о тишине. Всю ночь ездят машины с совершенно адской музыкой, уборочная техника. Когда в 4 утра она едет у меня по Шмитовскому проезду, ощущение, что летит самолет, который влетает в твою квартиру. Люди просто в шоке, никто не пытается это контролировать. Довольно сложно даже понять, кто за это отвечает, потому что каждое преступление имеет имя, фамилию и должность», – сказала она в интервью НСН.
Россияне собрались в Турцию
Российские туристы начали активно искать туры и билеты в Турцию после сообщения о скором возобновлении авиасообщения между странами.
Мария Арбатова: «Это, конечно, страшный сон. Я уже предвижу количество COVID-19, которое они привезут. Гостиница – идеальное место для выращивания инфекции. Поэтому мне заранее жалко этих людей, жалко нас. Наша эпидемия началась с того, что один россиянин вернулся из Италии, это было первое звено цепи, которую мы до сих пор прервать не можем», – подытожила в беседе с НСН Мария Арбатова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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