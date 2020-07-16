Арбатова о переносе «Бессмертного полка»: Нельзя чтить память ценой новых жертв

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

1

Шествие «Бессмертного полка» перенесено на 2021 год

Акция «Бессмертный полк», которая ранее была ранее перенесена с 9 мая на 26 июля, как стало известно НСН, состоится в 2021 году. Причина – коронавирус.

Мария Арбатова: «Это абсолютно правильно. Нельзя чтить память погибших ценой новых жертв. Память, конечно, в сердцах, а не в демонстрациях и маршах. В этом смысле я поддерживаю решение правительства», – отметила в эфире НСН Мария Арбатова.

2

Врачей, работающих с COVID-19, хотят раньше отправлять на пенсию

Депутаты обсуждают идею досрочного выхода на пенсию для борющихся с коронавирусом врачей.

Мария Арбатова: «Идея замечательная. Вопрос в том, что с ней может получиться так же, как с дополнительными выплатами. И я думаю, если в России не будет создан адекватный медицинский профсоюз, то говорить просто не о чем. А то надавали наград тем врачам, у которых в больницах были чудовищные истории, широко опубликованные. При этом погибло триста врачей. Их родственники должны доказывать, что они жертвы того, что им вовремя не выдали СИЗы, относительно них нарушили закон и их не лечили», – поделилась она своим мнением с НСН.

3

За нарушение тишины предложили штрафовать до 50 тысяч рублей

В Госдуме предложили штрафовать до 50 тысяч рублей за нарушение тишины в квартирах.

Мария Арбатова: «На самом деле, все предложения Госдумы по поводу тишины абсолютно кривые. У нас в принципе не работает закон о тишине. Всю ночь ездят машины с совершенно адской музыкой, уборочная техника. Когда в 4 утра она едет у меня по Шмитовскому проезду, ощущение, что летит самолет, который влетает в твою квартиру. Люди просто в шоке, никто не пытается это контролировать. Довольно сложно даже понять, кто за это отвечает, потому что каждое преступление имеет имя, фамилию и должность», – сказала она в интервью НСН.

4

Россияне собрались в Турцию

Российские туристы начали активно искать туры и билеты в Турцию после сообщения о скором возобновлении авиасообщения между странами.

Мария Арбатова: «Это, конечно, страшный сон. Я уже предвижу количество COVID-19, которое они привезут. Гостиница – идеальное место для выращивания инфекции. Поэтому мне заранее жалко этих людей, жалко нас. Наша эпидемия началась с того, что один россиянин вернулся из Италии, это было первое звено цепи, которую мы до сих пор прервать не можем», – подытожила в беседе с НСН Мария Арбатова.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Бессмертный ПолкМария АрбатоваАвторские Новости
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