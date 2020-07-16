Адвокат рассказал, кто избежит наказания за нарушение закона о тишине
Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН, что изменится с принятием поправок о тишине в многоквартирных домах и кто будет определять размеры штрафов.
Госдума в рамках осенней сессии рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ, которые обяжут собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ночью режим тишины.
Сумма штрафа может составить от трёх тысяч до 10 тысяч рублей, однако депутаты рассматривают возможное повышение верхней планки до 50 тысяч рублей. Это даст правоохранительным органам «серьёзную вариативность» в каждом конкретном случае, отметили в Госдуме.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, что именно изменится в случае принятия поправок в Жилищный кодекс РФ, обязывающих соблюдать тишину в многоквартирных домах.
«До этого штрафы были предусмотрены только региональным законодательством. В частности, кодексом об административно-правонарушениях города Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь ситуация немножко поменялась, потому что уже в КоАП РФ будут установлены соответствующие ограничения и дополнено время в течение которого нельзя будет шуметь – с 8 часов до 23 часов и установлены соответствующие штрафные санкции. Самое важное – каким образом будут привлекать к ответственности. Специальными службами будут устанавливаться измерительные приборы, и если в ночное время будет производиться шум, или строительно-монтажные работы мешают людям спать, то организатора таких работ будут привлекать к ответственности», - сказал адвокат.
Он также объяснил, как будет определяться сумма штрафа и в каких случаях за шум в ночное время штрафовать не будут.
«Вилка штрафа зависит от меры ответственности, а итоговая сумма от обстоятельств. Всё это будут устанавливать уже инспектор МВД и судья. Но если речь пойдёт о случайном включении какого-то прибора, который производит вибрацию или шум, например стиральная машина, то лицо могут и не привлечь к ответственности. Или плач ребёнка, за что вообще к ответственности не привлекают. Чтобы было наказание, источник шума должен быть бытовым и производиться намеренно, тогда будет и состав административного правонарушения», - добавил юрист.
Ранее Маршани в эфире НСН назвал штрафы за несоблюдение режима тишины действенной мерой, но отметил, что зафиксировать такое нарушение будет очень сложно.
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