Адвокат рассказал, кто избежит наказания за нарушение закона о тишине

«До этого штрафы были предусмотрены только региональным законодательством. В частности, кодексом об административно-правонарушениях города Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь ситуация немножко поменялась, потому что уже в КоАП РФ будут установлены соответствующие ограничения и дополнено время в течение которого нельзя будет шуметь – с 8 часов до 23 часов и установлены соответствующие штрафные санкции. Самое важное – каким образом будут привлекать к ответственности. Специальными службами будут устанавливаться измерительные приборы, и если в ночное время будет производиться шум, или строительно-монтажные работы мешают людям спать, то организатора таких работ будут привлекать к ответственности», - сказал адвокат.

Он также объяснил, как будет определяться сумма штрафа и в каких случаях за шум в ночное время штрафовать не будут.

«Вилка штрафа зависит от меры ответственности, а итоговая сумма от обстоятельств. Всё это будут устанавливать уже инспектор МВД и судья. Но если речь пойдёт о случайном включении какого-то прибора, который производит вибрацию или шум, например стиральная машина, то лицо могут и не привлечь к ответственности. Или плач ребёнка, за что вообще к ответственности не привлекают. Чтобы было наказание, источник шума должен быть бытовым и производиться намеренно, тогда будет и состав административного правонарушения», - добавил юрист.

Ранее Маршани в эфире НСН назвал штрафы за несоблюдение режима тишины действенной мерой, но отметил, что зафиксировать такое нарушение будет очень сложно.



