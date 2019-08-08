Арбатова: Старикам книги недоступны, молодежь читает электронную «макулатуру»

Россияне за последние пять лет начали больше читать - об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Сегодня ежедневно читает книги каждый второй житель страны – 53 процента. Это меньше, чем в прошлом году (55 процентов), однако заметно больше, чем в 2014-м (45 процентов). Чаще остальных читают женщины (59%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (83%) и 25-34 лет (61%), а также участники опроса с высшим образованием (68%).

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН заявила, что результаты опроса отображают реальную ситуацию с чтением в стране не совсем корректно.

«Я думаю, что сетка опроса не очень хорошо отловила происходящее. Потому что есть одна тема, которая называется падение бумажного книжного рынка: мы все видим, что на 40 процентов упали продажи бумажных книг, и магазины книжные либо закрываются, либо начинают торговать бог знает чем. Связано это с тем, что, с одной стороны, книга уходит в электронный формат, с другой стороны: книга становится недоступной. Что совершенно невозможно для человека старшего поколения: даже если у него есть деньги, у него нет привычки тратить такую сумму на книгу», - сказала она.