Арбатова: Старикам книги недоступны, молодежь читает электронную «макулатуру»
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова рассказала в эфире НСН, что не так с данными о том, что россияне стали больше читать.
Россияне за последние пять лет начали больше читать - об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Сегодня ежедневно читает книги каждый второй житель страны – 53 процента. Это меньше, чем в прошлом году (55 процентов), однако заметно больше, чем в 2014-м (45 процентов). Чаще остальных читают женщины (59%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (83%) и 25-34 лет (61%), а также участники опроса с высшим образованием (68%).
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН заявила, что результаты опроса отображают реальную ситуацию с чтением в стране не совсем корректно.
«Я думаю, что сетка опроса не очень хорошо отловила происходящее. Потому что есть одна тема, которая называется падение бумажного книжного рынка: мы все видим, что на 40 процентов упали продажи бумажных книг, и магазины книжные либо закрываются, либо начинают торговать бог знает чем. Связано это с тем, что, с одной стороны, книга уходит в электронный формат, с другой стороны: книга становится недоступной. Что совершенно невозможно для человека старшего поколения: даже если у него есть деньги, у него нет привычки тратить такую сумму на книгу», - сказала она.
Арбатова отметила, что в случае с молодежью проблема также состоит в качестве контента, который они потребляют.
«Другой вопрос, что она (молодежь) читает их по запущенным в телефоне программам, которые, конечно, собираются не с точки зрения хорошего книжного вкуса, а с точки зрения дешевой переводной макулатуры. Из-за этого, конечно, формируется странное представление и о том, что пишется сейчас в стране, и о том, что является хорошей литературой», - добавил писатель.
Ранее в интервью НСН Арбатова назвала фашистской инициативу по разделению потребительской корзины в России на мужскую, женскую и детскую.
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