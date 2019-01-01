Лукьяненко: Россияне доказали, что любят сложную литературу
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин встретился с Папой Римским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку поездки Владимира Путина в Ватикан и аудиенции у Папы Римского Франциска, которая пройдет 4 июля.
Сергей Лукьяненко : «Вполне обычная деловая новость. Я говорю «деловая» потому, что визиты глав государств относятся к сохранению мира, развитию экономики и ко всему прочему. А папа римский управляет государством, хоть и территориально небольшим, и, одновременно, и огромным количеством католиков. Так что я бы рассматривал этот визит, не как визит к духовному лицу, а как визит одного президента к другому властителю земному», - отметил Сергей Лукьяненко в эфире НСН.
Россияне стали чаще перечитывать произведения русских классиков после окончания школы
Россияне стали чаще перечитывать произведения русских классиков после окончания обучения в школе. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Социологи отмечают, что после окончания школы наши соотечественники чаще всего перечитывали Пушкина и Толстого, причем за пять лет ситуация существенно изменилась: доля респондентов, которые перечитывали книги этих авторов выросла с 13% до 28 и 27%.
Сергей Лукьяненко : «Забавное явление, и, при этом, очень положительное. Люди, причем не только представители старшего поколения, но и молодежь, стали больше читать классику, стали читать не только популярную литературу, но и ту, которую относят к литературе серьезной, сложной. Это касается и Пушкина, и Толстого и Достоевского и таких авторов, как Замятин, Хаксли. То есть, на самом деле, оказалось, что наши граждане не так уж «разбалованы», не так уж привычны к «легкому» чтиву. Это хорошо», - заявил он НСН.
В Амстердаме теперь можно на один день выйти замуж за местного жителя
В Амстердаме появилась необычная экскурсия: туристам предлагается на один день связать себя узами брака с местным жителем и отправиться в краткосрочный медовый месяц. За это время гости смогут не только увидеть столицу Нидерландов, но и поближе познакомиться с менталитетом местных жителей.
Сергей Лукьяненко : «Любопытная новость. Конечно, голландцы – еще те затейники. А уж в Амстердаме – тем более. Конечно, хотелось бы узнать поподробней, что будет происходит на этой экскурсии. Почему бы и нет! Кстати, говорят, в некоторых восточных странах, где очень строго с изменами существует другая опция: можно на один день развестись, а потом снова пожениться. И все хорошо, все нормы морали соблюдены. Хотя, конечно, в Амстердаме и без официального заключения брака, по-моему, можно все»,- сказал Сергей Лукьяненко, беседуя с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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