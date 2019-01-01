Лукьяненко: Россияне доказали, что любят сложную литературу

Сергей Лукьяненко : «Любопытная новость. Конечно, голландцы – еще те затейники. А уж в Амстердаме – тем более. Конечно, хотелось бы узнать поподробней, что будет происходит на этой экскурсии. Почему бы и нет! Кстати, говорят, в некоторых восточных странах, где очень строго с изменами существует другая опция: можно на один день развестись, а потом снова пожениться. И все хорошо, все нормы морали соблюдены. Хотя, конечно, в Амстердаме и без официального заключения брака, по-моему, можно все»,- сказал Сергей Лукьяненко, беседуя с НСН.

